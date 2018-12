La noticia del sorpresivo viaje de Juan Darthés a Brasil tuvo una enorme repercusión mediática. En medio de la delicada denuncia penal por violación que le hizo la actriz Thelma Fardin, el actor partió a San Pablo con uno de sus hijos desde al aeropuerto de Rosario, a las 6 de la mañana de hoy.

Horas más tarde, la abogada de Fardin, Sabrina Cartabia, convocó a una conferencia de prensa. “Que se haya ido puede llegar a representar un obstáculo. Sin embargo, todas las denuncias de abuso sexual tienen que sortear obstáculos para llegar a la Justicia. No esperábamos que fuera un camino fácil y vamos a seguir adelante con la investigación aceitando los nexos entre la fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y la fiscalía de Nicaragua que lleva adelante la causa", comenzó la letrada por la pantalla de TN y puntualizó: “Él no comete un delito yéndose del país, eso lo quiero aclarar”.

“En Nicaragua hoy empezó la feria judicial hasta el 7 de enero”, explicó sobre el estado de la causa. Luego, el cronista de Intrusos Alejando Guatti deslizó que existiría un pasaje de regreso de Darthés a la Argentina para el 20 de enero próximo. “Estamos tranquilas, esto no impide ni bloquea la posibilidad de justicia. Simplemente puede ser un obstáculo, pero si vuelve o se queda allá y se pone a disposición de la justicia nos parece bien. No es un problema que bloquea las posibilidades de justicia. Brasil no extradita a sus nacionales, en todo caso, el juicio se realiza en Brasil”, comentó la abogada.

“Thelma está viviendo este proceso con mucha intensidad, al igual que todas las mujeres. Se está abriendo una posibilidad de hablar de algo muy doloroso. Nuestro deseo es poder dar cuenta de esto y del gran valor de tantas mujeres que salen a hablar de esta cultura del estigma y del silencio”, agregó Cartabia, y volvió a hacer referencia a la partida de Darthés a su país de origen.

“El viaje está acorde a derecho, no se está fugando ni está cometiendo ningún delito. Los quiero dejar tranquilos, no es una fuga ni un entorpecimiento de la justicia. Cambia el escenario que se haya ido a Brasil, pero no se presenta como un obstáculo porque la investigación puede continuar. Darthés no tiene ninguna obligación porque no hay ninguna causa radicada en la Argentina”, explicó.

Finalmente, la abogada resaltó la importancia de articular entre los organismos judiciales nacionales e internacionales. “Necesitamos el lazo entra la fiscalía de Argentina y Nicaragua, pero si tenemos que ir a producir todas las pruebas a Nicaragua no podemos. Thelma no tiene recursos, pudo viajar gracias al apoyo económico de sus compañeras. Es un costo económico muy grande: pasajes, alojamientos, etcétera. Estamos arbitrando ese tema y tenemos el apoyo de Cancillería para obtener la colaboración internacional”, concluyó.