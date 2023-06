A 3 meses de la separación, el ex de Fátima Florez rompió el silencio: "Estoy muy sensible"

Norberto Marcos y Fátima Florez se separaron hace tres meses, luego de haber estado juntos durante más de 22 años. En este contexto, él habló por primera vez tras la ruptura amorosa.

"Por el momento no estoy en condiciones de dar una nota. Cuando el médico me dé el ok la hacemos. Estoy muy sensible y me emociono de nada, no me hace bien. Espero me comprendas", expresó el ex de la imitadora en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"No es que estoy así por el tema de la separación. Es algo que arrastro desde el infarto. Tengo 4 operaciones de corazón y de ahí que no puedo manejar como quisiera mis emociones". G-plus

NORBERTO MARCOS CONTÓ CÓMO ES ACTUALMENTE SU RELACIÓN CON FÁTIMA FLOREZ

Antes de cerrar, Norberto contó que tiene buena onda con Fátima a pesar de estar separados.

"Con Fátima todo bien. Tratando de recomponer todo de a poco. Hablé públicamente, pero no me hizo bien. Hablé porque no podía seguir escuchando tantas mentiras, pero no me hizo nada bien". G-plus

