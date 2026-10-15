El ganador del Martín Fierro de Música de Oro expresó su gran anhelo.

Por más que Abel Pintos sea un artista consagrado y haya formado una familia hermosa, el jurado de Es mi sueño reveló cuál es el sueño que le queda por cumplir.

“No sé si podría hacerle una canción a Racing”, blanqueó el fanático de La Academia en la previa a los premios Martín Fierro de Música.

Sin embargo, el ganador del oro en la ceremonia de Aptra enfatizó ante MShow: “Sueño con cantar en Racing”.

Abel Pintos en el estadio de Racing Club

“Cantar en Racing es un sueño para mí”, remató sobre el anhelo de llenar el Cilindro de Avellaneda.

El posteo de Abel Pintos tras el Martín Fierro de Música de Oro

¿CÓMO QUE MARTIN FIERRO DE ORO? Todavía no lo creo.

Abel Pintos y sus premios Martín Fierro de Música.

Gracias @aptraorg por estos premios pero por sobre todo por abrir este nuevo espacio de valoración y visibilidad de la música argentina. Gracias a todos mis colegas por el amor y el respeto entre todos disfrutando una noche inolvidable e histórica.

Gracias @plandivinogroup y @sonymusicargentina por cuidar mi trabajo día a día. Gracias al público, a los de siempre y los nuevos, que le dan sentido a todo en nuestras vidas y caminos de canciones. Gracias a mi familia, amigos y compañeros de ruta. Gracias DIOS

Nos vemos en la música.