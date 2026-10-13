Gustavo Yankelevich habló en Intrusos el lunes 12 de octubre, luego del fuerte impacto que generó el testimonio de su nieto Valentín, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, quien relató la violencia física y psicológica que, según denunció, sufrió por parte de su padre.

En una entrevista cargada de emoción, el productor teatral confirmó aspectos del relato de su nieto y recordó distintos episodios que atravesó su familia. Entre ellos, reveló un dato estremecedor sobre Franco, el hermano de Valentín, que tenía apenas 11 años cuando manifestó su deseo de irse a vivir con su abuelo.

Durante la charla, Gustavo reconstruyó cómo fue el proceso que llevó a que los dos jóvenes pudieran mudarse con él y recordó el momento en que una especialista le explicó qué podía significar un tic que él había observado en Franco.

La estremecedora frase que Darío Giordano le dijo a Gustavo Yankelevich por sus hijos

Gustavo Yankelevich reveló el tic que tenía su nieto Franco

En diálogo con el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Yankelevich contó que, durante el proceso judicial, su familia se mantuvo unida para acompañar a los chicos. En ese sentido, hizo referencia a los distintos grupos familiares que estuvieron involucrados en la situación.

“Así como estaba ese bloque que se alinearon atrás de Darío, estaba el bloque nuestro, Tomás, Cris, Rossella, que estábamos toda la familia unidos atrás de Franco y Valentín”, expresó Gustavo.

Luego, el productor recordó el episodio que lo marcó profundamente y que, según relató, resultó determinante en la decisión de que sus nietos se fueran a vivir con él.

“Había un hecho trascendental: un tic que se le ponían en blanco los ojos”, contó sobre lo que le habían explicado durante el proceso.

Gustavo reconoció que, en aquel momento, no comprendía qué le sucedía a Franco y que incluso le pedía que dejara de hacer ese movimiento porque le impresionaba verlo.

“Y yo le decía: ‘Fran, te pido por favor, me impresiona, te pido por favor, sacá ese tic. No sé de dónde lo sacaste, concientizalo, no lo hagas, no pongas los ojos en blanco’. Y no había manera, lo hacía”, recordó, visiblemente conmovido.

Gustavo, Franco y Valentín Yankelevich (Foto: Instagram @gustavoyankelevichok)

La explicación que recibió Gustavo Yankelevich sobre el tic de Franco

El momento más doloroso de su relato llegó cuando recordó las palabras de la especialista que intervino en el proceso judicial. Según contó, después de escuchar los testimonios, la profesional le explicó qué podía estar detrás de aquel comportamiento de su nieto.

“Esta doctora, cuando terminó de decirnos que los chicos se venían conmigo ese fin de semana, dijo: ‘Hay algo que es incontrastable. Franco no tiene un tic. Eso que está haciendo Franco de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza’”, relató.

La explicación lo afectó profundamente y, al recordarla en televisión, no pudo ocultar su emoción: Gustavo rompió en llanto en vivo.

“Y me vuelvo a poner muy sensible porque estos son mis nietos, existen. O sea, no estamos hablando de ficción”, expresó Gustavo, conmovido por la situación que atravesaron los chicos.