El Cuarto Soda, una de las bandas homenaje a Soda Stereo más reconocidas de la escena musical argentina y latinoamericana, ofrecerá este lunes 12 de octubre un show especial en Buenos Aires para celebrar los 30 años del histórico MTV Unplugged del grupo liderado por Gustavo Cerati. La presentación será a las 20 en Gorriti Art Center y propone revivir las canciones, las versiones y la atmósfera de aquel concierto que marcó un capítulo fundamental en la historia de la banda.

El Cuarto Sosa (Foto: gentileza prensa Backpack Produccciones)

La función estará dedicada íntegramente a ese álbum y tendrá un carácter exclusivo: según la información difundida por la organización, será el único espectáculo de El Cuarto Soda con esta temática y contará con entradas limitadas. La propuesta invita a los fanáticos a reencontrarse con un repertorio emblemático desde una perspectiva diferente, en sintonía con el formato acústico y la sensibilidad musical de aquella presentación.

Leé más:

Leo Travaglio presenta “Fueguito Digital”, su nuevo trabajo musical

EL CUARTO SODA, UN HOMENAJE A LA ALTURA DEL LEGADO DE CERATI

Fundada hace nueve años por el baterista Gabriel Muscio, El Cuarto Soda nació a partir de un encuentro casual con Brian Tolenti, cantante y guitarrista que por entonces interpretaba canciones en el subte de Buenos Aires. Desde aquel comienzo, el proyecto creció hasta convertirse en una propuesta que recorrió escenarios de la Argentina y de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y Paraguay.

La banda está integrada por Muscio en batería, Diego Sánchez en bajo, Gonzalo Lorenzo en teclados y Tolenti en voz y guitarra. Juntos recrean el repertorio de Soda Stereo con una interpretación que busca recuperar el sonido y la identidad musical del grupo, sin dejar de aportar su propia impronta sobre el escenario.

El Cuarto Sosa (Foto: gentileza prensa Backpack Produccciones)

El crecimiento del proyecto también se refleja en su intensa actividad en vivo. Durante 2025, en el marco de la gira Clásicos Totales, El Cuarto Soda realizó 124 shows en 120 ciudades de distintos lugares del mundo y recorrió siete países latinoamericanos. Para 2026, la banda tiene previstas nuevas presentaciones en países de América y Europa, además de una extensa recorrida por distintas ciudades argentinas.

Leé más:

Gloria Trevi se une a sus hijos Ángel y Armando Gómez en “Intensamente”, su nuevo sencillo de Rock & Roll

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.