Estrena Derrame, de la reconocida dramaturga argentina Susana Torres Molina, una propuesta del teatro independiente que pone en escena un encuentro íntimo y desafiante entre cuatro personajes atravesados por el amor, la amistad y el miedo a la soledad.

Se estrena el 7 de marzo y podrá verse todos los sábados a las 21.30 horas en el Teatro Repertorio, ubicado en Melo 1756, Vicente López.

Estrena “Derrame”, de Susana Torres Molina (Foto: prensa)

Una obra de living sin el living.

Un lugar para escuchar el soliloquio de los otros.

Un espacio para sorprendernos con pensamientos audaces.

Derrame de ideas con giros y con calma.

4 almas en el camino de la vida.

Dos parejas amigas y algo más.

Como es el amor cuando los otros son amigos, cómplices, elegidos.

Derrame es un intercambio de pensamientos teatrales y un solo encuentro.

La vida pasa mientras nosotros pensamos en…

Estrena “Derrame”, de Susana Torres Molina (Foto: prensa)

En ese único encuentro, lo cotidiano se vuelve extraordinario y la palabra toma el centro de la escena. Las relaciones se ponen en tensión, las certezas se agrietan y el pensamiento se desborda.

Un examen sin resultados.

Cuando más te quiero más quiero a mi marido.

Nadie se salva de ser combustible.

Tengo miedo.

La convivencia da miedo.

La soledad no siempre es bienvenida.

Me gusta cuando callas.

Cuatro intérpretes —Gonzalo Martínez Castro, Julieta Bottino, Daniela Caldora y Ulises Attadia— asumen un desafío actoral que expone contradicciones, deseos y temores en un contexto donde lo íntimo dialoga con lo social.

Derrame es un desafío entre cada uno de los actores.

El país bajo los efectos de un tsunami y nosotros hablando de amor.

Derrame de sueños y esperanzas.

A seguir, siempre a seguir.

Con dirección de Roberto Aguirre y arte de Martín Hoffmann, la puesta propone un espacio cercano, casi confidencial, donde el público es testigo de un intercambio profundo y actual que interpela desde la sensibilidad y la reflexión.

FICHA TÉCNICA

Derrame, de Susana Torres Molina

Dirección: Roberto Aguirre

Actúan: Gonzalo Martínez Castro, Julieta Bottino, Daniela Caldora y Ulises Attadia

Arte: Martín Hoffmann

📍 Teatro Repertorio – Melo 1756, Vicente López

🗓 Sábados – 21:30 hs

🎟 Entrada general: $20.000

Estudiantes y jubilados: $15.000

Promo 2 x $35.000