La polémica en torno al INCAA sumó en las últimas horas una nueva voz fuerte y sin filtros. Luego de que Guillermo Francella se pronunciara meses atrás sobre el rol del Estado en el cine argentino, fue Mora Godoy quien decidió salir a responderle públicamente con una crítica directa que reavivó el debate dentro del ambiente artístico.

La bailarina y coreógrafa habló del tema en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live donde dejó definiciones contundentes sobre el recorrido profesional, los fracasos y la necesidad del apoyo estatal en la cultura.

“Qué bueno que me preguntes esto de Francella porque nadie me lo preguntó nunca y me encanta que me lo preguntes”, comenzó diciendo Mora Godoy, dejando en claro que tenía una postura formada sobre el tema.

LA CRÍTICA DE MORA GODOY A GUILLERMO FRANCELLA

Sin rodeos, la artista cuestionó las declaraciones del actor y puso el foco en los comienzos de cualquier carrera artística. “La palabra artista es para pocos en Argentina, pero hay profesionales excelentes que van más allá de la grieta. Yo creo que lo de Francella fue desafortunado”, sostuvo, aunque aclaró que lo admira como intérprete.

En ese sentido, lanzó una pregunta que resonó fuerte en el mundo cultural: “Yo le preguntaría a Guillermo Francella: ‘hermano, ¿vos por dónde empezaste?, ¿o empezaste con El secreto de sus ojos? ¿Quién te dio la posibilidad?’”.

Godoy también apeló a su experiencia personal para reforzar su argumento. “Mi primer espectáculo fue un fracaso y si corté tres tickets fue mucho. Vos hacés éxitos después de los fracasos que tuviste. Uno se forma con películas u obras que no fue a ver nadie”, reflexionó.

Mora Godoy en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

EL ROL DEL ESTADO Y LA FORMACIÓN ARTÍSTICA

Durante la charla, la bailarina defendió el acompañamiento estatal a la cultura y diferenció el financiamiento de la mala administración. “Un director, un guionista, un productor se forma con errores. El Estado tiene que financiar, ahora otra cosa es la mala gestión”, remarcó, marcando una línea clara entre apoyo y despilfarro.

Además, dejó entrever que, a su entender, el propio Guillermo Francella podría compartir esa mirada, aunque hoy esté en otra posición. “Yo creo que Guillermo piensa eso igual, aunque no tenga trabajo. No creo que se queje de lleno, pero se está olvidando de dónde viene”, lanzó.

Para cerrar, Mora Godoy apeló a una frase que sintetiza su identidad y su forma de entender el recorrido profesional: “Yo creo que él está equivocado. Mi papá siempre me enseñó a pensar en el contra y me gusta eso. Estoy hecha en el barro y en la cancha”.