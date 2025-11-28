Hay series que pasan por el catálogo de Netflix sin demasiado ruido… y otras que, con el tiempo, se convierten en fenómenos silenciosos. Ese es el caso de “Alma”, la producción española que volvió a meterse entre lo más visto de la plataforma y que combina tres géneros de alto impacto: suspenso, terror y drama.

Su propuesta tiene una particularidad que los usuarios destacaron desde el primer día: capítulos cortos, giros inesperados y una atmósfera inquietante que crece episodio a episodio.

La historia sigue a una joven que pierde la memoria tras un accidente inexplicable, y debe reconstruir su identidad a partir de fragmentos y silencios. A medida que avanza, aparecen preguntas imposibles: ¿qué ocurrió realmente aquel día?, ¿quiénes estaban con ella?, ¿y por qué todo parece ocultar algo más oscuro? La serie circula entre el duelo psicológico, lo sobrenatural y la investigación personal más profunda.

“Alma” en Netflix: la serie española de suspenso y terror que atrapó al público con episodios cortos. Crédito: Netflix

DE QUE SE TRATA ALMA

Estrenada en 2022 dentro del catálogo de la plataforma, “Alma” en Netflix recibió elogios precisamente por ese equilibrio que no siempre resulta fácil: ritmo ágil, episodios breves y un clima de tensión constante sin abusar del terror explícito. El elenco, encabezado por Mireia Oriol, Álex Villazán, Pol Monen, Javier Morgade, Claudia Roset, Nil Cardoner y María Caballero, sostiene el misterio con actuaciones introspectivas, donde la angustia y la duda pesan tanto como la acción.

Mientras esta producción vuelve a generar conversación y nuevos espectadores, el universo streaming también espera otro regreso. La segunda temporada de One Piece en Netflix ya completó su rodaje y tiene fecha confirmada: llegará el 10 de marzo de 2026. La adaptación live action continuará la aventura de Monkey D. Luffy y su tripulación, con las actuaciones de Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd y Jacob Romero.

Entre el terror psicológico de “Alma” y el furor global de “One Piece”, Netflix vuelve a mover su tablero de estrenos —y el público parece dispuesto a seguir cada apuesta.