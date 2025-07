En medio de la guerra por respetar el régimen de tenencia compartida de sus hijas, Wanda Nara y Mauro Icardi todavía mantendrían conversaciones hot.

Marcela Tauro reveló en Infama que la empresaria y el futbolista aún intercambian mensajes “subidos de tono”, a pesar de la batalla judicial que los enfrenta.

La periodista sostuvo: “A mí todo me cierra. Pero me dijeron que a veces, a la madrugada, cada tanto, Wanda e Icardi tendrían una conversación”.

El panelista Gonzalo Sorbo fue contundente: “La China, chocha, te digo”.

Tauro profundizó: “Esto pasa a la madrugada o a la noche, no sé exacto. Obviamente que la charla es subida de tono. Yo realmente no lo podía creer porque están en guerra. Pero es una novela… No quiero decir las cosas que se ponen”.

Finalmente, Marcela disparó: “Yo tengo información en la que me dicen que en Turquía, el Galatasaray no está contento con Icardi”.

LA CHINA VIAJA A TURQUÍA SIN SUS HIJOS

Eugenia Suárez tenía las valijas listas para viajar con sus hijos a Estambul y acompañar a Mauro Icardi durante la pretemporada. La intención era pegar estos días con las vacaciones de invierno. Pero hubo un revés y volará sin los menores.

El periodista Gustavo Méndez reveló: “La noticia bomba fue el viernes (4 de julio), cuando la China Suárez se entera de que Vicuña, a través de su abogado Máximo Petracchi, revocó el permiso de viaje de sus hijos. El motivo son los días de escolaridad”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

María Belén Ludueña agregó que “Vicuña empieza a ser una piedra en el zapato” y reveló que “pretende que sus hijos viajen en vacaciones de invierno”.

Méndez afirmó esa teoría y explicó: “En Buenos Aires comienzan el 21 de julio. La China quería viajar con Mauro Icardi y con sus hijos ahora. Pegar obviamente las vacaciones de invierno para quedarse una larga estadía, como familia ensamblada, en Estambul. Eso ahora no está sucediendo”.

“Agustín Rodríguez, letrado de China Suárez, le escribió a Máximo Petracchi un mensaje para dialogar e intentar que dé marcha atrás a la revocación que hizo Benjamín Vicuña”, concluyó el periodista.