Este jueves se conoció la muerte del compositor argentino Lalo Schifrin (93) reconocido internacionalmente por haber creado la icónica banda sonora de la serie Misión: Imposible y otras producciones emblemáticas de la historia de Hollywood.

La noticia fue confirmada por el medio estadounidense Variety, que informó que Schifrin estaba internado en Los Ángeles, ciudad donde residía desde hace décadas, a raíz de complicaciones derivadas de una neumonía.

Lalo Schifrin (Foto: AFP)

Schifrin dejó una huella imborrable en la música para cine y televisión en Estados Unidos. Fue reconocido por su enorme versatilidad y su capacidad para fusionar géneros. Durante las décadas de 1960 y 1970 compuso obras memorables como las bandas sonoras de Mannix, Starsky y Hutch,Harry el sucio y Bullitt.

SE SUPO DE QUÉ MURIÓ LALO SCHIFRIN, UNO DE LOS COMPOSITORES MÁS ICÓNICOS DE HOLLYWOOD

A lo largo de su carrera, fue distinguido con premios internacionales de gran prestigio: recibió cuatro premios Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y un Oscar honorario en 2018. Fue el tercer compositor en la historia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en recibir esa distinción. También fue condecorado por el gobierno de Francia, país que destacó su aporte a la cultura.

Schifrin fue pionero en Hollywood en aplicar una amplia variedad de ideas musicales a las bandas sonoras de cine y televisión, incorporando desde el jazz y el rock hasta técnicas orquestales modernas y complejas.

Lalo Schifrin (Foto: AFP)

La actriz Kathy Bates destacó en esa ocasión que “Es difícil encasillar su obra”. “¿Es jazz? ¿Es clásica, contemporánea, popular? La respuesta es sí, es todo eso. Lalo es un verdadero hombre del Renacimiento: un intérprete al piano, un pintor de notas, un director y compositor que ha musicalizado algunas de las películas más memorables del último medio siglo”, se preguntó en el escenario.

LA MÚSICA DE MISIÓN: IMPOSIBLE, EL GRAN LEGADO DE LALO SCHIFRIN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL PARA EL CINE Y LA TV

El tema de Misión: Imposible le valió dos de sus cinco premios Grammy y tres de sus cuatro nominaciones al Emmy, y se convirtió en su obra más célebre, tanto por la serie original de los años ’60 como por su reutilización en las ocho películas protagonizadas por Tom Cruise desde 1996 hasta est e2025

Consultado en una entrevista sobre esa composición, creada para la exitosa serie de espías de Bruce Geller emitida entre 1966 y 1973, Schifrin explicó: “Quería algo con un poco de humor, liviano, un tema que no se tomara demasiado en serio”.

Su época de mayor esplendor fue durante las décadas de 1960 y 1970, cuando compuso partituras que hoy son consideradas clásicos del género audiovisual.

Lalo Schifrin (Foto: AFP)

A lo largo de su carrera, fue nominado seis veces al Oscar, con menciones por sus partituras para Cool Hand Luke (1967), The Fox (1968), Voyage of the Damned (1976), The Amityville Horror (1979) y The Sting II (1983), además de una nominación a mejor canción por The Competition (1980). Sin embargo, fue especialmente reconocido por sus composiciones para televisión.

