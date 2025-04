El cantante El Villano sorprendió a todos este lunes al anunciar mediante un Tik Tok que padece VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

El artista se expresó en el video sobre el reciente diagnóstico que le dieron y aseguró que no sabe quién lo contagió ni a quién contagió, y aclaró que hace dos años está con la misma persona.

“Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo”, sostuvo.

“Siento que mi propósito es compartirle toda mi verdad desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios. La verdad que me sentía muy bien en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien pero HIV positivo”, explicó El Villano en su video.

Y aclaró: “No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos pero me di cuenta que no era algo que me lo iba a guardar para mí, sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo, de noches en las que terminaba y me despertaba el otro día”, desarrolló.

Vale recordar que el año pasado se rumoreó una relación entre el cantante y Catalina Gorostidi, luego de que ella apareciera en su videoclip.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

Foto: Instagram de Catalina Gorostidi.

LA PREOCUPACIÓN DE LOS USUARIOS DE X POR LA SALUD DE CATALINA GOROSTIDI

Varios usuarios de la red social X se manifestaron muy preocupados por la posibilidad de que Catalina Gorostidi, supuesta expareja del cantante, se hubiera contagiado.

“Entonces Cata también tiene”, escribió un usuario, mientras que otros también expresaron su preocupación por el tema.