Sol Pérez recibió a Cortá por Lozano en su casa a dos semanas del nacimiento de su primer hijo, Marco, y reveló un detalle del rol de padre de Guido Mazzoni que la sorprendió.

“Guido es un capo como papá, lo duerme cantándole las canciones de Rocky, además Marco se porta muy bien, la noche que la pasamos fatal fue la segunda en el hospital y nos agarró una desesperación porque hacíamos de todo para calmarlo”, confesó.

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni (Foto: captura de Telefé).

Sobre cómo le pegó la maternidad, la panelista se sinceró: “Me pasó que esperaba otra cosa de mí, porque yo no tengo mucha paciencia y cuando lo ves mal lo único que necesitas es llevarle calma”.

SOL PÉREZ PRESENTÓ A SU BEBÉ A DOS SEMANAS DE SU NACIMIENTO

Sol Pérez fue mamá de Marco el pasado 4 de abril y este martes lo presentó en vivo en Cortá por Lozano. “Le estaba dando teta, muchas gracias por venir, cuando lo vi por primera vez no lo podía creer, es inexplicable”, confesó emocionada.

“Soy de las que planifica todo y una vez que lo ves, me cambió todo, no lo quiero soltar, me encanta darle la teta. Yo estaba muy nerviosa, la pasé mal en la cesárea, pero después todo fue mágico”, contó la panelista sobre el día del nacimiento de su bebé.

Sol Pérez y su hijo (Foto: captura de Telefé).

Conmovida, Sol contó cómo fue el momento en que vio por primera vez a su hijo con Guido Mazzoni: “Es una locura que estas recién operada pero te olvidas de eso, lo único que te importa es que coma, que esté bien”.

