Cuando que los actuales dueños de Olga intentaron comprarle sin éxito Luzu TV a Nico Occhiato, se decidieron a contratar a Migue Granados para dirigir su propio canal, y desde entonces no pararon de generar polémicas.

Tras los polémicos “pases” de Nati Jota, Nacho Elizalde y Mati Benza, entre otros, ahora se comenzó una nueva guerra entre Occhiato y Granados cuando una medidora de rating de Twitter / X aseguró que hubo un repentino aumento de público en la señal del ex de Flor Vigna.

“Olga lideraba la tarde y Luzu sube repentinamente 17k en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía”, publicó la cuenta verificada de @RealTimeRating, y el posteo generó la inmediata respuesta de Nico Occhiato en medio de constantes sospechas de “trampa” en la cantidad de visualizaciones en el streaming por la supuesta contratación de “bots”.

“Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo… No nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números”, lanzó Occhiato, poniendo el foco en una supuesta maniobra de “la competencia”.

Los lapidarios tweets que intercambiaron Nico Occhiato y Migue Granados (Foto: captura Twitter/ X)

MIGUE GRANADOS Y NICO OCCHIATO SE DIJERON DE TODO EN EL INICIO DE “LA GUERRA DEL STREAMING”

“Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado”, cerró Nico Occhiato. Por su arte, Granados sacó a relucir su ironía con un “Chicos disimulen. ¿En un minuto?” en la misma red social.

“Entró la balubi”, agregó Migue en otro tweet en el que se ve una bala pasando por una puerta, otro gesto que desestabilizó a Occhiato, que compartió un video en el que se ve a su rival planteando un posible intento de sabotaje a la competencia, aunque sin aludir específicamente a ellos.

Los lapidarios tweets que intercambiaron Nico Occhiato y Migue Granados (Foto: captura Twitter/ X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Así las cosas, Occhiato compartió un video de una usuaria en la que se lo ve a Migue plantear la siguiente situación: “Es un tipo ejemplar. Tiene una hamburguesería y enfrente está su competencia. Pasa una cucaracha por la hamburguesería de la competencia, le saca una foto y la viraliza en las redes para perjudicarlo. Yo tengo esa maldad y no me considero buen tipo”.

“Mira cómo preparaba la jugada hace una semana”, le advierte la usuaria a Nico Occhiato sobre el video. “Listo. Ya entendí todo”, le dio la razón él mientras se inician las hostilidades entre las dos señales de streaming más vistas, y se abre una nueva grieta en la Argentina.

Hace unas semanas, Tartu había planteado cómo compiten los canales de streaming y qué tipos de trampa hacen sus productores con la complicidad de las agencias de publicidad para manejar el “rating” y los montos que cobran de los anunciantes. ¡Mirá el video a continuación!

El conductor no le tuvo piedad a la forma de expresarse de ese medio y pidió más controles.

