Si bien se vivió un momento de mucha emoción y alegría en Gran Hermano cuando los participantes vieron ingresar a sus familiares y seres queridos en la casa, Gisela (la prima de Katia “La Tana” Fenochio) rompió en llanto al contarle a Sandra Priore el mal momento que vivió con la participante.

“Ya es demasiado la fantasía que se arma. No sé nada de su vida y no me interesa. Habla de un amigo, de otro, de otro, de otro, y me confunde. Habla de tantas personas, cuenta historias y yo me pierdo, por momentos”, se la escuchó decir a Gisela en un video que compartieron en X (antes Twitter).

“Ella arma una historia fantástica y se lo cree. Me molesta el apriete del lugar en el que me pone, contra la pared para sacarme información a través de una historia fantástica que se arma. Encima la veo que se pone mal y eso me pone peor. Me hace sentir culpable de cómo ella se pone”, agregó.

Tras escucharla, Sandra intentó contenerla: “Si ustedes van las dos al confesionario y lo hablan adelante de Gran Hermano, van a encontrar la solución. Vos no tenés un caraj… que ver”, atinó a decir, antes de que ingresara Katia al cuarto y expusiera su malestar.

ACUSAN A CHIARA DE ROMPER EL AISLAMIENTO EN GRAN HERMANO: ¿EL HERMANO LE ENTREGÓ UN PAPEL CON INFORMACIÓN?

A poco de que familiares y seres queridos de los participantes de Gran Hermano ingresaran a la casa para contenerlos en esta recta final del juego, en las redes sociales se viralizó un video que muestra a Chiara Mancuso y su hermano Giovanni en una actitud sospechosa.

Tal como lo mostraron en uno de los videos que apareció en la cuenta de X (antes Twitter) @monaquilombera, el joven saca de una de sus zapatillas lo que parecería ser un papel que le entregó a Chiara, despertando su risa cómplice.

Las imágenes dieron que hablar entre los fanáticos del programa que pidieron una sanción o hasta incluso la expulsión directa, de comprobarse que la concursante recibió información del afuera.