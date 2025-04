A una semana de ser eliminada de Gran Hermano 2024-2025, Martina Pereyra explicó por qué no irá a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, como hicieron cada uno de los ex jugadores del reality.

“¿Por qué no vas a LAM?”, le preguntó Laura Ubfal a Martina, una de las participantes más sensibles y con menos hate de esta edición de Gran Hermano.

Sin ánimo de profundizar en el doloroso motivo, la joven de La Plata se limitó a responder en el stream de República Z: “No sé si voy a ir. Por ahora creo que no voy a ir. Se había armado quilombo con el tema mi abuela y no quiero hablar”.

En LAM juzgaron con dureza la decisión de la familia de Martina de no informarle que su abuela había muerto. Pereyra se enteró del doloroso suceso dos meses después, cuando fue eliminada del reality y el duelo por la pérdida aún está en carne viva para ella.

ROBERTITO FUNES UGARTE HIZO LLORAR A MARTINA DE GRAN HERMANO

Martina rompió en llanto en La noche de los ex cuando Robertito Funes Ugarte le preguntó por el fallecimiento de su abuela.

“Vos te enteraste al salir de la casa lo que pasó en tu familia. Y quería consultártelo. A mí me criaron mis abuelos. Mi abuela me crio junto con mi madre y cuando pasó lo que pasó con tu abuela me quedó eso pendiente”, comenzó diciendo el conductor.

Y continuó: “Perdón que te lo pregunte, pero quería saber cómo te sentís vos en este momento. No recibiste al abrazo que querías recibir”.

Movilizada e intentando controlar la angustia, Martina le contestó con dulzura: “No, prefiero no hablar de eso, si puede ser”.

Sin embargo, Robertito Funes Ugarte insistió y la ex Gran Hermano terminó rompiendo en llanto. “Me gustaría que lo compartas, simplemente”, le pidió el conducto, al tiempo de que Martu se quebraba en vivo.

El accionar de Robertito fue calificado como poco empático y fue funado en X.

