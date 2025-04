Este viernes, y en medio de todo tipo de escándalos entre la farándula local, el abogado de Tamara Báez reveló que la Justicia falló a favor de la influencer en el juicio por alimentos que le inició a L-Gante hace algunos meses.

En este sentido, el letrado de Tamara reveló que la decisión que tomó la Justicia obliga al cantante a incrementar el monto de 500 dólares mensuales que entregaba le entregaba a modo de manutención de la pequeña Jamaica.

“Ella estaba recibiendo una cuota mínima de 300 mil pesos, después se modificó a 500 dólares, pero ya no le alcanza ni para la comida diaria de su bebé. Recordemos que Elián pasa una vida de lujo, de excesos, de cadenas de oro, y a veces no nos parece justo que su hija por ahí no pase lo mismo”, reveló Juan Pablo Merlo en Puro Show (eltrece).

De esta manera, tras las palabras del abogado, L-Gante compartir a través de sus stories de Instagram dos posteos con que llamó la atención de todos ya que se fotografió junto a dos autos de lujo de su colección y luego se mostró al volante de un lujoso Chrysler a unos 84 kilómetros por hora.

L-Gante se mostró en las redes sociales (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Leé más:

Cuota alimentaria: Tamara Báez le ganó el juicio a L-Gante y la Justicia ya decidió

QUÉ DIJO EL ABOGADO DE TAMARA BÁEZ SOBRE EL JUICIO QUE LE GANÓ LA INFLUENCER A L-GANTE

En Puro Show dieron a conocer este viernes qué determinó la Justicia en el reclamo de Tamara Báez a L-Gante sobre la cuota alimentaria para su hija en común, Jamaica.

“Este es el nuevo acuerdo, Tamara le ganó a L-Gante en la Justicia, el juez resolvió el aumento de la cuota alimentaria”, contó Matías Vázquez mientras exponían la imagen con la resolución por parte de la Justicia.

Cabe recordar que el abogado de la influencer había dado a conocer que Elían le pasaba a la mamá de su hija un total de 500 dólares, alrededor de 700 mil pesos argentinos. Ahora el músico deberá darle lo acordado por el Juez de la causa.

Tamara Báez y L-Gante (Fotos: Instagram)

Leé más:

El fuerte descargo de Tamara Báez tras su picante cruce con la prensa: “No me parece”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.