Alfa se puso serio para hablar del fuerte accidente que sufrió Camila Lattanzio, de quien se hizo amigo en Gran Hermano, subrayando que “la sacó baratísima”.

“Está bien Camila, tiene un golpe en la cabeza y un tajito ahí. Tiene un dolor en la espalda y el cuello, me dijo que se sentía bien. Ella no quería que la trasladen en ambulancia y esperar a Flor y a la mamá. Estaba shockeada y el auto quedó destrozado. Fue un golpe fuerte y shockeante”, aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen.

Alfa habló sobre el accidente de Camila Lattanzio. Foto: Telefe

“La saco baratísima porque un brazo que se le haya ido por la ventanilla olvidate, la sacó barata”, aseguró, visiblemente afectado por el accidente que sufrió Camila en Panamericana, en el programa radial del comunicador, Mitre Live.

¿QUÉ LE DIJO CAMILA LATTANZIO A ALFA SOBRE SU ACCIDENTE?

Camila Lattanzio le desmintió a Alfa un preocupante dato que se dio cuando se informó sobre el accidente que sufrió.

“Hoy hablé con ella, me dijo que era mentira que había una botella de alcohol en el auto y que no estaba tomada. Le sacaron sangre y no tenía alcoholemia positiva ni nada...”.

“Me dijo que se le rompió una cubierta delantera, tenía la cubierta que no estaba buena, rompí la cubierta delantera y la verdad es que ella no sabe manejar...”.

“Venía fuerte y yo sé manejar, yo hasta corro en auto, rompo una cubierta y no pasa nada. He roto cubierta a 200 kilómetros por hora. Se fue contra el wallride, lo golpeó y el auto se elevó y empezó a pegar tumbos”, sentenció Alfa.