El estreno de Mazel Tov promete revolucionar el cine argentino, ya que la comedia dramática que protagonizó, dirigió y produjo Adrián Suar con Preludio y Tolmur además cuenta con un elenco de lujo que integraron Natalie Pérez y Benjamín Rojas.

Los jovenes actores, quienes en la película hacen de hermanos menores del propio Suar y de Fernán Mirás, charlaron sobre el film que se estrenó el 17 de abril con Ciudad.

“Es como la vida entera en dos horas“, resumió Natalie la esencia de la peli que atraviesa situaciones críticas como la muerte de un padre, el nacimiento de un bebé, una boda y el reparto de una herencia.

Benjamín Rojas y Natalie Pérez con Ciudad por Mazel Tov.

Ciudad: -¿Cómo fue trabajar bajo la dirección de Adrián?

Pérez: -Una alegría.

Rojas: -Bien, muy bien. La verdad, felices.

El trailer de Mazel Tov, la nueva película de Mazel Tov.

Ciudad: -Pueden decir la verdad también.

Pérez: -No, es que ya lo dijimos, Adrián hace que todo sea fácil. Como que es muy ameno, está muy acostumbrado a trabajar en equipo y a ser el capitán de equipos grandes, o sea, históricamente.

Mazel Tov, la nueva película de Adrián Suar.

Rojas: -Sí, Adrián tiene un liderazgo como muy sano en ese sentido, no marcando los márgenes, sino que simplemente es uno más, es parte del grupo y eso hace que nosotros estemos trabajando en ser cómodos y contentos. Sí, da confianza.

Pérez: -También, me imagino que para él debe ser difícil estar en 3, 4, 5 o 6 cosas a la vez, porque la cantidad de cosas que hace ese muchacho es increíble.

Adrián Suar en su rol de director de Mazel Tov. (Foto: Prensa Mazel Tov)

Ciudad: -Además protagoniza.

Rojas: -Además actúa en la película. Son muchas cosas en la cabeza de Suar.

Pérez: -Es actor, director iene que hablar con mucha gente, tenés que mantener buen humor durante todo el día, durante los 60, 70 días que estás rodando. Te digo que no es tarea fácil y la verdad que eso para mí es como que lo describe él, hace que todo sea fácil, sencillo, no sé, como que relajado.

Benjamín Rojas. (Foto: Prensa Mazel Tov)

Ciudad: -Benja, tu personaje me resonó mucho a tu obra de teatro (Escape Room). ¿Te costó componer a ese personaje? ¿O te fluyó?

Rojas: -El personaje no es parecido a mi persona, entonces ya desde ahí uno le presta más atención, no es un trabajo que vas a hacer de taquito. Entonces tratás (de ponerle más atención). Además por el tipo de película, es una película muy grande, es un placer y un sueño para mí ser parte, entonces le puse toda la atención posible.

Benjamín Rojas. (Foto: Prensa Mazel Tov)

Ciudad: -¿Cómo fue la construcción de los personajes, Benja?

Rojas: -Lo trabajamos mucho al principio en grupo, leyendo mucho previamente, charlando, haciendo una especie de laboratorio en grupo, los cuatro que interpretaban a los hermanos, esa fue una gran idea de Adrián en ese sentido.

Entonces después cuando ya llega a las fechas de rodaje ya vos tenés un bagaje y una información también del otro y cómo lo vas a preparar. Fue distinto, como te digo, porque bueno, tiene una personalidad diferente a la mía. Y eso fue lindo.

Natalie Pérez. (Foto: Prensa Mazel Tov)

Ciudad: -Natalie, ¿interpretar a una mujer con sentimientos tan contradictorios a la vez fue un desafío más grande?

Pérez -Me pasa a diario, estoy bien, estoy mal, subo, bajo, en esta ciclotimia que tengo. Sí, yo creo que también el personaje ya me protegía porque ya al estar hormonal, a punto de parir, ya hay algo que está todo ahí. Digo, la emoción, la angustia. Está emocionada porque nace su hijo y angustiada porque se muere su padre y angustiada porque su padre no puede conocer a su hijo y su hijo no va a conocer a su abuelo.

Natalie Pérez. (Foto: Prensa Mazel Tov)

Entonces como que hay mucha data junta. Porque vuelve su hermano favorito de afuera que hace mucho que no lo ve. Creo que nada, se justifica por todo lo que está pasando. No me había dado cuenta, pero me parezco un poco...

Rojas: -Lo llevas increíble, gran actriz. Gran actriz.

Pérez: -Es difícil, lo que pasa es que en algún momento de la película se descubre por qué ella quiere a toda costa casarse. Ya dejó muchas cosas de lado, le pasaron muchas cosas en la vida y dice, bueno, ya está. Papá no va a vivir, ya está. ¿Qué hago? Voy a festejar, buenísimo. Y su hermano Darío le propone una locura que es hablar con su padre muerto y ahí toma la decisión.

Benjamín Rojas y Natalie Pérez con Ciudad por Mazel Tov.

Y su hermano Darío le propone una locura que es hablar con su padre muerto y ahí toma la decisión.

Ciudad: -Benja, ¿sos consciente de que esta película tal vez trascienda las fronteras y se convierta en un clásico?

Gustavo Bermúdez, Adrián Suar y Juan Lovece en el 28 Festival de cine de Málaga. (Foto: prensa Mazel Tov)

Rojas: -Ojalá es lo que más deseamos, que llegue a la mayor cantidad de países. A países posibles y yo coincido, creo que tiene un idioma universal en ese sentido, un mensaje universal. Creo que ahí está el núcleo de la peli, que es las relaciones en la familia, los vínculos internos de una familia.

Creo que el espectador va a estar adentro de esa relación. En un momento hay un encuentro de los cuatro hermanos luego de ese duelo del padre, que se sientan en una mesa a hablar y uno está ahí, ahí en la misma mesa observando eso.

Pérez: Que se siente la distancia. Se siente la distancia y el cariño que se tienen. Porque en un momento, wow.

Mazel Tov.

Rojas: -Y el aire tenso y de golpe no y de golpe se dicen cosas. Bueno, esa escena es muy linda, a mí me encanta y fue lo primero que pensé cuando hiciste la pregunta. La gente va a ver eso, va a estar inmersa en eso.

Ciudad: -¿Lloraron como lloró el público?

Rojas: -¿Lloraron?

Benjamín Rojas, Natalie Pérez, Adrián Suar y Fernán Mirás. (Foto: Prensa Mazel Tov)

Ciudad: -Bastante, pero bien, se emocionaron.

Pérez: -Sí, yo sí. De hecho, yo la vi.

Rojas: -No la vimos juntos nosotros.

Pérez: -Ellos la vieron a los tres meses de terminarla y ya estaba el primer corte.

Rojas: -Vos ya estabas de viaje. Nosotros estábamos desesperados y Adrián nos invitó a verla y la vimos y vos, Natalie, la viste después.

Benjamín Rojas y Natalie Pérez con Ciudad por Mazel Tov.

Pérez: -Yo la vi recién este mes y fue increíble porque por más que uno sepa la película, ya la habíamos leído y todo... Está editada, musicalizada, ves las actuaciones de todos. No estuvimos en todas las grabaciones. O sea, yo no. No sé lo que hacía Lorena Vega. Y de repente “¡qué espectacular!”. De repente ves otras cosas, entendés otras cosas. A mí me parece increíble.

Rojas: -Sí, pasa mucho. Nos hacíamos así, de acuerdo. Estábamos viéndolas juntos en una salita y Fernán Mirás me dice emocionado, agarrándome del brazo, ‘¡qué buena escena”‘.

EDICIÓN: FERNANDO HALPERÍN.