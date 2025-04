Wanda Nara contó en un ida y vuelta con la prensa cómo está de salud en medio de su guerra con Mauro Icardi y reveló cuál fue el expreso pedido que le hicieron sus médicos respecto de su enfermedad.

“¿Cómo estas de salud? ¿Esta situación mediática te repercute?”, le consultaron a la mediática, quien contestó: “Claramente, en Fundaleu lo primero que me piden es que todo esto se termine, imagínate que venir acá a la fiscalía no dependía de mí”.

Wanda Nara habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“Estoy acá por acompañar una denuncia que como mamá tengo que apoyar, a los chicos siempre se los escucha, se les cree. La palabra y la voz de lo que digan mis hijos en mi casa tienen mucha importancia”, remarcó la conductora.

WANDA NARA CONFIRMÓ QUE TUVO UNA CHARLA CON LAS HIJAS DE JORGE LANATA

En el ida y vuelta con los medios, Wanda Nara confirmó que tuvo una charla con las hijas de Jorge Lanata: “Se comunicaron ellas conmigo, lo que es el destino...”.

“Hace un tiempo me enteré de mi enfermedad por él, hoy no está, no me gusta hablar de la gente que no está. Me puse a disposición de ellas para lo que necesiten”, reveló Wanda.

