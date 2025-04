El homenaje a Mirtha Legrand que José María Muscari le hizo en vida, con un tremendo espectáculo montado en el Palacio Libertad, y la diva aprovechó la conmovedora velada para hacer un estruendoso reclamo a su propia familia.

“Le he dedicado mi vida a esta profesión”, arrancó la conductora de La Noche de Mirtha.

Entonces continuó halagada: “El público siempre me ha distinguido con su cariño. Nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto. Todo el mundo me abraza, me besa y soy la mujer más feliz del mundo”.

La diva de los almuerzos se quebró en pleno Palacio Libertad por el tributo en vida que recibió

Y remató con un palito contra su propia sangre: “Me hubiera gustado que mi familia estuviera aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia”.

Así reaccionó la conductora en el Palacio Libertad.

Presente en el ex CCK, la periodista Fernanda Iglesias contó en Puro Show que a Mirtha le dolió la sonora ausencia de su hija, Marcela Tinayre, y de sus nietos, Nacho y Juana Viale, ya que solo fue acompañada por Héctor Vidal Rivas.

EL DESGARRADOR PEDIDO DE MIRTHA LEGRAND

“Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo no me olviden”, remató.

La diva se alegró entre lágrimas por el tributo de José María Muscari.

“Esto es demasiado... Me he emocionado tanto... Todo lo que han visto es verdad. ¡Yo voy a recomendar esto a todo el mundo!”, cerró Mirtha Legrand con una sonrisa envuelta en lágrimas de felicidad.