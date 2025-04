El viernes, Ángel de Brito decidió dejar la diplomacia de lado y opinó abiertamente sobre lo que le parece Lape Club Social, el ciclo que Sergio Lapegüe estrenó en América TV hace algunas semanas, y lo que dijo fue tan fuerte que tuvo respuesta.

“A mí me gustan todos individualmente, pero juntos es como que no ‘matchean’”, dijo De Brito en Bondi Live. “El conductor es Lapegüe, eso está claro y sí tienen mucho protagonismo Marina (Calabró) y Mauro (Szeta). Yo creo que Mauro todavía no está como cómodo en ese programa y Lapegüe también lo está buscando”, agregó.

“Marina hace lo que hace siempre: comenta las noticias. No va a estar incómoda, hace lo suyo”, acotó. “Yo lo haría más periodístico al programa. A veces es como que quieren fingir todo el tiempo buena onda, diversión, ‘qué divino que somos’. Eso viene solo, no se finge”, cerró De Brito.

QUÉ LE RESPONDIÓ SERGIO LAPEGÜE A ÁNGEL DE BRITO TRAS LAS CRÍTICAS A SU PROGRAMA

Este lunes, Lapegüe no hizo referencia al lapidario comentario de De Brito, pero cerró su programa con un tiro por elevación. “Bueno, mamita, ¡qué día tuvimos hoy! Con mucho movimiento. Vamos a ir de a poquito pensando cosas lindas”, prometió a sus televidentes.

“Yo soy de la idea que si vos sos optimista y pensás cosas lindas y positivas, tu realidad después va a ser positiva y optimista”, analizó. “Si vos sos un tipo negativo, las cosas tarde o temprano te van a ir mal”, agregó.

“Así que a reírse porque la risa es la misma. Buena onda, buena vida para todos”, cerró antes de que Leo Paradizo apareciera por la puerta del estudio para hacer una de sus habituales humoradas con su clásico “Profesoooor”.

