Maru Botana enfrenta un serio conflicto con sus vecinos, que expresaron su malestar por la acumulación de basura y la presencia de sus perros, sueltos en las calles. Ángel de Brito mostró en LAM un video en el que se ve el cesto de basura desbordado, y los audios de una persona afectada que vive cerca de la jurado de Bake Off Famosos.

Según contó Pepe Ochoa en LAM, varios vecinos de la cocinera hicieron público su enojo por los olores que salen de la vivienda de Botana. “Miren lo que es la basura, para que después no digan que miento”, se escucha decir en el video a la persona que grabó las imágenes.

Pero no solo de la basura que genera la numerosa familia de Maru se quejan sus vecinos. Una de las denuncias más llamativas fue la de una persona que aseguró que la pastelera no controla a sus perros cuando los saca a la calle.

Los vecinos de Maru Botana se quejan por su basura (Foto: captura de América).

QUÉ DIJO MARU BOTANA SOBRE LA BASURA Y EL MAL OLOR

“Deja esos caniches que tiene en la calle sueltos y cada vez que salgo de mi casa estoy al borde de pisarlos. Perros de m... Tiene 10 hijos y ninguno puede cuidarlos. Cada semana cumple alguno de sus 20 hijos y llena de autos la cuadra”, contó el vecino de la pastelera.

Julián Padilla de TN Show se comunicó con Maru por esta denuncia, y se defendió. “Hacemos bien todo el tema de basura, pero la gente de la calle nos abre las bolsas y deja todo tirado”, contó en exclusiva.

“Es imposible de controlarlo. Se nos complica con la gente de la calle”, agregó la ex jurado de Bake Off Famosos. Además, la pastelera reveló que no es la única persona que usa ese cesto de basura: “Además, en ese contenedor tiran todos”, señaló.

Maru Botana (Foto suboda a Instagram por Maru Botana)

