En su visita a Mujeres Argentina, Pity la numeróloga contó el noble gesto que tuvieron Fede Bal, Majo Martino y Marley desde que reveló en televisión que está en tratamiento oncológico por un cáncer de mama.

"Toda la gente que me acompaña, me di cuenta la cantidad de amigos que tengo. No puedo creer lo compasivo y buena persona que es Fede Bal, te lo agradezco, todos los días me llama, aparte lo entiende porque pasó por algo similar, es mi nuevo amigo”, dijo emocionada.

Pity la numeróloga en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

Luego, reconoció a la panelista, que tuvo la enfermedad, y al conductor, quienes también la acompañan en el proceso: “Majo Martino también, Marley, toda gente hermosa que es muy generosa conmigo. Yo me fui reconstruyendo, ahora estoy aprendiendo a vivir, a disfrutar la vida, siempre fui la misma persona”.

ASÍ CONTÓ PITTY LA NUMERÓLOGA QUE ESTÁ EN TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

En un móvil con El Diario de Mariana, Pitty la numeróloga contó que está en tratamiento oncológico: "Estoy transitando un cáncer de mama. Ya me operé, ya no lo tengo en mi cuerpo. Y ahora viene un período de todo el tratamiento para que no vuelva a venir”.

“Lo voy a afrontar con firmeza, con mucha gente que me quiere y tratar de compartirlo con todos los que me conocen, que ve a la Pitty, que conoce a la Pitty de siempre”, dijo la numeróloga en televisión.

