Tras llegar a Argentina, Wanda Nara contó en diálogo con la prensa el pedido que le hizo a la justicia en su guerra legal con Mauro Icardi por la separación y la manutención de sus hijos.

"El abogado de Mauro dijo que el deseo de él es irse a vivir a Turquía con sus hijas, ¿qué opinás vos al respecto? ¿te da miedo?“, le preguntaron y ella contestó: “No. Sería el primer jugador en la historia que hace una cosa así, ¿no?, porque todos los que nosotros conocemos que se separan tienen otro régimen de visita".

“Yo lo que estoy pidiendo es que sea un régimen de visita normal, me ofrezco a llevar a los chicos como lo hice todos estos años con Maxi”, dijo entonces la conductora e hizo también referencia a la supuesta orden de la Justicia de restituir a las nenas con el futbolista.

Wanda Nara habló con la prensa tras llegar a Argentina (Foto: captura de eltrece).

“La verdad que yo no estoy enterada de eso, siempre cumplí con la Justicia. Me estoy haciendo cargo sola de mis hijos porque a veces la justicia es lenta y porque lo puedo hacer, cada cosa que pago pienso en las mujeres que se separan y no tienen o tienen que esperar los tiempos de la justicia. Por suerte yo trabajo, que igual soy juzgada porque subo una foto en Instagram y eso es parte de mi trabajo”, remarcó.

ASÍ LLEGABA WANDA NARA A LA CLÍNICA PARA ACOMPAÑAR A L-GANTE EN SU CIRUGÍA

Wanda Nara llegó a la clínica donde L-Gante fue intervenido quirúrgicamente por la doble fractura de clavícula. En Puro Show mostraron las imágenes del momento en que la conductora ingresaba al centro médico para acompañar a su pareja.

Producto de su accidente en Pinamar, Elián Valenzuela debió ser operado este viernes por la mañana y la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca finalmente llegó al hospital para estar al lado de su novio.

Wanda Nara llegó a la clínica para acompañar a L-Gante (Foto: captura de Puro Show).

“Viniste a acompañar a L-Gante, viniste sola, ¿estas bien?" , le preguntó el cronista a la mediática, quien estaba a bordo de su camioneta y se limitó a contestar cortante mientras se iba: “Sí, estoy bien”.

Walter Leiva dio también información del inicio de la cirugía y el momento en que la vio a Wanda: “A las 9 de la mañana lo buscaron de la sala donde está alojado L-Gante en el segundo piso de esta clínica rumbo al quirófano y a las 10 llegaba ella”.

