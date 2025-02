Una vez más, Juana Repetto hizo un fuerte descargo en Instagram. Esta vez, reaccionó muy enojada a las críticas que recibe por seguir amamantando a su hijo Belisario, que tiene tres años y medio.

“Sí, tiene tres años y toma tema. Dejó el pañal de noche hará 10 días... Tengo que hacerles un reel sobre el control de esfínteres, así me puedo explayar mejor...”, aseguró, antes de apuntar contra las haters.

Juana pidió que la dejen criar a su hijo en paz. Foto: IG | juanarepettook

“Me están volviendo loca porque Belisario empezó salita de cuatro y sigue tomando teta. Primero, tiene 3, es el más chico de la sala, cumple 4 en junio. Y sí, sigue tomando teta”, subrayó, sin filtro.

JUANA REPETTO APUNTÓ CONTRA LAS CRÍTICAS POR CÓMO CRÍA A SUS HIJOS

Juana Repetto pidió que la dejen criar a sus hijos en paz.

“No me jodan, déjenme en paz. Se los pido por favor, estamos con muchas cosas, recién en Uruguay Belisario dejó los pañales de noche, su papá está de viaje hace dos meses y nos estamos por mudar a una casa nueva, no estoy para entrar en esa”, sentenció, visiblemente cansada.