La modelo e influencer argentina Cande Ruggeri (33) emprendió un idílico viaje a Montego Bay, Jamaica, con el objetivo de disfrutar de unas vacaciones junto a su pareja, Nicolás Maccari y su hija de dos años, Vita.

También viajó su numerosa familia: desde sus padres, Oscar Ruggeri (62) y Nancy Otero (60), hasta sus hermanos Daiana y los mellizos, Federica y Stepehan.

Cande se rodeó de sus afectos para celebrar por segunda vez, y en esta ocasión en pleno edén del Caribe, tanto de su cumpleaños como el de su novio y el de su hija, quienes festejaron en enero en otro contexto.

LAS FOTOS DE CALE RUGGERI Y SU FAMILIA EN JAMAICA

CANDE RUGGERI HABLÓ DE SU CASAMIENTO CON NICO MACCARI

En este 2025, Candelaria deslizó sus grandes deseos de casarse con su pareja desde hace seis años, e incluso reveló que se lo manifestó en más de una ocasión.

“Yo me re quiero casar y estoy esperando la propuesta. Va a llegar en algún momento. Yo ya le dije: ‘Si no me caso con vos, me caso con otro’. Ya sabe él. Es la única amenaza”, manifestó la influencer recientemente.

Cande incluso compartió que en un viaje familiar que realizó por Europa, creyó que su novio iba a mostrarle el esperado anillo. Sin embargo, aunque todavía no llegó el gran momento, la modelo destacó lo mucho que se aman y disfrutan de la vida con su pequeña hija.

Desde el 18 de febrero, la familia Ruggeri se hospeda en Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, el hotel All Inclusive 5 estrellas que forma parte del grupo hotelero internacional Palladium Hotel Group, ubicado en Montego Bay, Jamaica.