Recién llegado a Japón, Nicolás Cabré mostró las primeras imágenes de su estadía, acompañado por su hija, Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, y por su novia, Rocío Pardo.

El actor arribó al exótico destino no solo para disfrutar del lugar y de la cultura de dicho país, fue especialmente para correr una maratón.

“Tokyo Marathon 2025”, reza el cartel en el que posó Cabré, y agregó en su historia de Instagram: “Cada vez falta menos”.

Foto: Instagram.

Mientras aguarda que llegue el día de la carrera, Nicolás aprovechó para pasear con su hija y con su novia. Súper feliz, dejó espiar sus recorridos en redes.

EL ESPECIAL MOTIVO POR EL QUE NICOLÁS CABRÉ EMPEZÓ A CORRER MARATONES

En 2022, cuando Nicolás Cabré completó los 42 kilómetros de la maratón de Nueva York, el actor explicó que su pasión por correr surgió por Rufina.

“Yo arranqué con esto cuando empecé a tener clarísimo el deseo de que tenía que vivir lo más que pudiera para estar al lado de Rufi”, contó Nico en Cortá por Lozano.

Y explicó: “Cuando saqué la cuenta de que lo único que quiero es verla crecer, dije ‘tendría que durar hasta los 80 años para verla con 50 años realizada’, o como ella quiera”.

Al final, Nicolás Cabré se justificó: “No es algo que me agrade pensar, pero sí me movilizó para ponerme los pies sobre la tierra. Dejé de fumar. La dejaba en el colegio e iba al gimnasio de enfrente, el GOU, que hoy es mi casa. Me di cuenta de que salían y corrían, y no me había dado cuenta de que era un club de corredores, y me enganché. Hoy corro y soy la persona más feliz del mundo”.

