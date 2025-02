El domingo se conoció la triste noticia de la muerte de Atilio Veronelli, uno de los actores más versátiles de su generación, y la noticia conmocionó a la farándula local, pero no tanto como el descargo que hizo su ex Ana Franco, condenándolo al infierno.

Juan Etchegoyen reprodujo las declaraciones que la guionista hizo en sus redes sociales, y recordó cuál fue el incidente entre ambos. “Ana lo denunció en su momento por violencia de género a Atilio y ella toma la decisión de hablar y decir lo siguiente en este momento”, señaló.

A continuación, Juan mostró a Ana Franco, visiblemente afectada, expresando su enojo. “Cuando te dañan mucho y la vida te golpea no te interesa cobrar venganza, lo único que te interesa es salir adelante y emerger”, se la escucha decir, antes de lanzar una andanada de polémicas declaraciones.

Ana Franco y Atilio Veronelli (Fotos: Instagram @anafranco444 y @atilioveronelli)

QUÉ DIJO LA EX DE ATILIO VERONELI SOBRE EL ACTOR

“La muerte no te hace mejor persona, pedazo de mierda, Atilito. Ahora te vas a encontrar con Satanás pero antes Dios te va a mostrar la película de todo lo que me hiciste. Vas a pagar cada año de dolor que me hiciste pasar”, le dijo.

“Te deseo lo peor de lo peor y vas a quedar estancado en el infierno, basura”, agregó Ana Franco. “Ahora te van a comer los gusanos, loco. Te van a llevar en bandeja a Satanás. Buen viaje a la mierda, hijo de puta”, cerró, tajante.

Las declaraciones de Franco desataron una fuerte polémica en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con opiniones divididas sobre sus impactantes palabras tras la muerte de Atilio Veronelli.

Atilio Veronelli. (Foto: TN).

