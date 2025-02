Desde hace días, se sabía que Mauro Icardi y China Suárez viajarían a Turquía al mismo tiempo que Wanda Nara y L-Gante aterrizarían en el mismo país.

El cantante de cumbia 420 acompañaría a su novia a una ceremonia por haber sido nominada como la mujer del año. Sin embargo, se bajó de la aventura a último momento y se conoció el detrás de escena de su decisión.

Elián se quedó en Buenos Aires. Foto: IG | lgante_keloke

Fue su representante, Maxi El Brother, quien aprovechó la incertidumbre de los fans de su representado, que querían saber qué había pasado, para referirse al tema a través de sus stories de Instagram.

¿POR QUÉ L-GANTE NO VIAJÓ A TURQUÍA?

El representante de L-Gante compartió un video del músico hablando por teléfono en la calle.

“Para todos los que me preguntan el verdadero motivo por el que Elián no viajó a Turquía”, expresó junto al un link que nos lleva directo a Antes de que me vaya, el último tema del cantante, con el fin de aumentar las reproducciones utilizando la polémica del momento.