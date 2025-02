En este último tiempo, los usuarios de Instagram, X (Twitter) y TikTok remarcaron lo diferente que notan la boca de China Suárez que, a su criterio, se habría hecho un retoque estético para aportarle más volumen.

Acto seguido, comenzó a circular en las redes sociales un video de China, en el que aclara si alguna vez se inyectó botox y opina sobre los retoquecitos en el rostro, desligándose por completo.

China aclaró si se hizo un retoque estético en el rostro.

“Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca. Es que soy actriz y siento que necesito poder mover todo esto. En los labios no me puse nada, tengo lo mismo desde chiquita.”, aseguró la pareja de Mauro Icardi, desmintiendo el rumor.

¿CHINA SÚAREZ SE PONDRÍA BÓTOX?

Antes de cerrar, China Suárez aclaró que no descarta la posibilidad de ponerse bótox.

“En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”, sentenció, precisa.