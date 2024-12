Si bien la temporada teatral de verano todavía no comenzó, ya hay conflicto en cartelera. Lamentablemente, Luisa Albinoni se quedó sin trabajo antes de empezar con el período que esperó todo el año para subirse a las tablas: las vacaciones de verano.

“Es verdad que se levantó la obra, se levantaron dos últimas funciones que eran la que nos quedaban de la gira por el Gran Buenos Aires y luego estaba programada toda la temporada, enero y febrero”, admitió la actriz en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live sobre el espectáculo “Amores en redes”.

Arnaldo André y Luisa Albinoni

Según explicó Juan, el conflicto tuvo su origen en problemas económicow entre el productor de la obra, Alberto Raimundo, y los autores, Daniel Di Conza y Marité Ramil. “Hubo una desinteligencia económica entre nuestro productor y los autores de la obra. Obviamente que si te mandan una carta documento intimándote no podés seguir haciendo la función”, sentenció Luisa.

LA ANGUSTIA DE LUISA ALBINONI POR QUEDARSE SIN TRABAJO

Luisa Albinoni aclaró que a pesar de que su compañero, Arnaldo André, logre resolver este tema, ella ya dio por terminado su trabajo en “Amores en redes”.

“En 52 años nunca me pasó algo así y me da bronca teniendo en cuenta que descarté tres propuestas para hacer teatro en Villa Carlos Paz. Había elegido esta obra porque me encantaba lo que estábamos haciendo”, cerró, visiblemente angustiada.