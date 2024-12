Finalmente, Tini Stoessel les dio el gusto a sus fanáticos y lanzó “El Cielo”, su última canción que, según ellos, estaría dedicada a Rodrigo de Paul, su expareja.

Los seguidores de la artista, que estaría en pareja con Young Miko, afirman que el tema que su ídola acaba de lanzar lo habría escrito pensando en su ex, ya que en una estrofa parecería mencionar su nombre.

El último tema de Tini estaría dedicado a Rodrigo.

Es importante destacar que el single está acompañado por un videoclip dirigido por Malu Boruchowicz, en el que se ve a Tini bailando en un bosque junto a un cuerpo de bailarines que interpretan esta canción con tintes nostálgicos.

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN QUE TINI STOESSEL LE HABRÍA DEDICADO A RODRIGO DE PAUL?

Los fanáticos de Tini Stoessel afirman que “El Cielo” estaría dedicada a Rodrigo de Paul.

“Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos. Mi corazón no te siente, aunque te ve, ojalá no fuera tuya esta canción. Si te mentí, te pido perdón, si yo intenté quedarme y no me salió. Te juro al cien que a mí también me dolió, lo que pasó entre tú y yo (yo), fue lindo mientras duró (ro)”, dice parte de la letra.

MIRA EL VIDEO DE “EL CIELO” DE TINI STOESSEL