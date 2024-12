Luego de lo que fue su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán, con quien tiene a su pequeña Ana, el corazón de Carolina “Pampita” Ardohain volvió a latir fuerte por Martín Pepa.

Y a poco de que se viera un video, muy apasionada y a los besos con el empresario, Pampita dio que hablar con su jugado comentario en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2024.

Todo comenzó con la consulta que le hizo Roberto Funes Ugarte a la top en vivo: “¿Cómo estás, Carolina? Te ves radiante. ¿Estás feliz?”, expresó. A lo que Carolina se sinceró con un pícaro comentario: “Estoy bien, feliz. Estoy muy contenta, terminando el año movidito que tuve. Hay que ponerle buena onda a todo, siempre”.

“¿Estás acompañada o sola?”, intervino el periodista. Y Ardohain cerró, con una enorme sonrisa plasmada en su rostro: “Sola, pero seguro duermo acompañada”.

EL ROMÁNTICO GESTO DE MARTÍN PEPA PARA CONQUISTAR A PAMPITA

A poco de que Yanina Latorre asegurara que Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa ya son novios oficiales, en LAM dieron detalles del romántico gesto que tiene el polista con la modelo para conquistarla.

Todo comenzó cuando la panelista ahondó en el comienzo de esta nueva historia de amor: “Pampita camina a Luján todos los años con la mamá de Martín. Esta última vez que fueron, ella le dijo ‘ya que vos estás soltera, y Martín está soltero, ¿por qué no se juntan?’. Y ahí los juntó”, expresó.

“A partir de ahí empezaron a hablar y empezaron a verse. Él le manda flores absolutamente todos los días. Ella está fascinada y les dijo a sus amigas ‘me lo mandó la Virgen’”, agregó, dejando en claro la felicidad que estaría atravesando la top en esta nueva etapa de su vida.

Tras escucharla, Ángel de Brito cerró con un pícaro comentario en vivo: “A mí no me pasa, eso me deprime. Se te pudren todas juntas las flores. Pampita las debe vender las flores, con lo que le gusta la guita. Pampita, que es rápida, ya puso una florería en la esquina”.