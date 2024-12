Yanina Latorre se indignó en su programa de radio al escuchar a Wanda Nara decir en el living de Susana Giménez que ella le dijo ‘te voy a arruinar la vida’ y reveló que fue Ana Rosenfeld la que le aconsejó que recurra a ella cuando fue el Wanda Gate.

“Me dijo ‘te voy a arruinar’”, se la escuchó a Nara y fue entonces cuando la panelista estalló: “¡Ay! ¡Ay! Te lo juro, hoy la mato. Estoy caliente. Yo nunca te dije que te iba a arruinar la vida. A mí qué verg... me importa que Icardi y yo compartamos abogada, mi abogada puede defender a 20.000″.

“Vos tenés la misma abogada que Vannucci, que está más loca que vos, la misma que tuvo a Ritó que la terminó de fundir, la misma que a vos te tardó 8 años la división de bienes con Maxi López. Tu abogada es la misma de Luciana Salazar, que anda a saber de qué vive y cómo vive. Por favor”, lanzó sin filtros.

Yanina Latorre en su programa de radio.

Fue entonces cuando Yanina reveló: “A mí me chupa tres huevos la abogada. Yo doy data de todos los lados que consigo. A vos jamás te pedí nada ni te arrogué nada. Cuando pasó el Chinagate, vos por consejo de tu abogada Rosenfeld, que te dijo ’la mejor para esto es Yanina Latorre’ me llamaste”.

“Era un domingo del Día de la Madre... yo anoté todo y a partir de ahí yo te ayudé, me inmolé por vos. El tema es que como ahora no me inmolo, porque no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, y tengo otro tipo de opinión, vos estás enferma de los nervios”, sentenció Latorre harta.

QUÉ DIJO PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON SI LE SORPRENDIÓ LA ACTITUD DE WANDA NARA TRAS PUBLICAR LOS CHATS

En el ida y vuelta con la prensa, Pampita respondió si le sorprendió la actitud de Wanda Nara de publicar chats de la China Suárez en los que estaba involucrada: “No tengo ningún problema con ella”.

“Hablé con las dos estos días, tengo muy buena onda con ambas”, sumó y cuando indagaron cómo fue esa charla, la modelo expresó: “Que nos respetamos todas entre sí, yo por lo menos no estoy metida en ningún tema”.

