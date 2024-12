Luego de que Wanda Nara se sentara en el living de Susana Giménez a fulminar tanto a Mauro Icardi como a China Suárez, se supo que la actriz iniciará acciones legales contra la conductora.

En este contexto, su abogado, Agustín Rodríguez, reveló que tras haber hablado con Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda, la mismísima conductora de Love is Blind Argentina lo habría llamado desesperada.

Wanda habría llamado al abogado de China.

“El domingo hablé con Ana Rosenfeld porque la conozco y le dije que tratáramos de evitar situaciones no queridas que trajeran consecuencias. Después de eso, recibí un llamado de Wanda que me explicó su situación; la escuché y no hice comentarios”, aseguró en DDM (América).

CHINA SUÁREZ VA CON TODO CONTRA WANDA NARA EN LA JUSTICIA

A pesar del inesperado llamado de Wanda Nara, Agustín Rodríguez, el abogado de China Suárez, aclaró que la actriz seguirá adelante con las acciones legales en contra de la conductora.

“Vamos a hacer una demanda civil y vamos a pedir un resarcimiento económico. En lo penal, estamos viendo el tema de lo que, para nosotros, es un hostigamiento constante por parte de la señora. Hay todo tipo de pruebas. Es posible que pidamos una perimetral y un bozal legal porque tenemos que evitar todo tipo de situaciones o agresiones”, sentenció.