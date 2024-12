La filtración de Wanda Nara de sus chats con la China Suárez previos al affaire de la actriz con Mauro Icardi tuvo a Pampita como mencionada, y la modelo rompió el silencio al respecto.

“No opino nada, no tengo nada que ver”, arrancó Carolina Ardohain en alusión al recrudecimiento de la guerra de Wanda con María Eugenia Suárez.

Luego se despegó del bochorno en diálogo con Mañanísima: “No quiero tener nada que ver tampoco”.

“Y además tengo muy buena relación con una y muy buena relación con la otra. Así que de mi parte está todo bien con las dos”, laudó Pampita.

QUÉ DIJO PAMPITA SOBRE LOS VIEJOS CHATS DE WANDA CON LA CHINA

“¿Pero te llamó la atención que se republicara eso después de tanto tiempo?”, indagó el periodista.

“No. No, no quiero meterme en esto, no quiero opinar nada. No, no es mi tema”, insistió Carolina Ardohain.

Pampita, Zaira y Wanda Nara en la fiesta de la revista Gente.

Sin embargo, la complicidad de Pampita con Wanda Nara, a horas de la viralización de la charla en la que la China Suárez admitió que la había querido ahorcar en el famoso motorhome en que también estaba Benjamín Vicuña, fue evidente en la gala de la revista Gente.