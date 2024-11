Victoria Vanucci y Matías Garfunkel dieron que hablar en las últimas horas luego de que el empresario la acusara a través de sus redes sociales de maltratar a sus hijos y ella lo desmintió con videos escalofriantes.

Desde su cuenta de X, Garfunkel publicó: “A N le pega constantemente. Dice una cosa, pero hace otra. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño”.

“Lamento no poder estar para cuidarlos, pero siempre voy a querer lo mejor para ustedes. Falsa, mentirosa, golpeadora de menores e hija de puta. Perdón a mis hijos, a mi madre, ella me cagó a palos frente a mis hijos”, escribió en otro de sus tantos tweets.

En otro de los mensajes, Matías advirtió que atentaría contra su propia vida: “Nuestros hijos son maravillosos. Lamentablemente yo no voy a estar para cuidarlos. Ella me dio el empujón final para que actúe de esta forma”.

VICTORIA VANUCCI SE DEFENDIÓ DE LAS GRAVES ACUSACIONES DE MATÍAS GARFUNKEL CON VIDEOS Y DECLARACIONES

Luego de que Matías Garfunkel publicara una serie de tweets en su contra, Victoria Vanucci se defendió de las graves acusaciones en las que involucró a sus hijos en común con videos y declaraciones.

“Quiero que sepan que va a denigrarme, insultarme públicamente, mentir, mancharme y joderme con lo único que me importa, mis hijos”, escribió la actriz desde su cuenta de Instagram.

Luego, remarcó: “Para los que me preguntan, la policía estuvo aquí apenas él se fue, no solo eso sino que cuando vino la ambulancia para trasladarlo, se fue para que no lo agarren”.

“Pido por favor que la palabra de una persona la cual está en estado crítico no se tome en serio. Es capaz de decir cualquier barbaridad. Todos sus tweets van a ser dirigidos a mi para causar caos”, aclaró Vanucci.

El escándalo entre la expareja afloró esta madrugada y los usuarios de las redes sociales reclamaron intervención urgente por la salud de los menores de edad.

Si sufris violencia de género llamá al 144, las 24 horas, los 365 días del año

Línea gratuita de prevención al suicidio: 135

Línea gratuita de prevención al suicidio desde Capital y Gran Buenos Aires: (011) 5275-1135.

Línea gratuita de prevención al suicidio desde todo el país: 0800 345 1435