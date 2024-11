Yanina Latorre contó en LAM que Mauro Icardi le habría pagado la cena a la China Suárez la noche que coinicidieron en el restaurante de Costanera, donde también estaba Wanda Nara, y cuál habría sido su reacción.

“Cuando la China pidió la cuenta ya estaba pagada por Icardi. Él es un psicópata”, dijo la panelista del programa de América y entonces reveló: “Ella se paró, se quejó y pagó la mesa, no aceptó la invitación”.

“Y me parece impecable, porque sabes que iba a decir cualquier camarero o persona que vio la cuenta pagada por Icardi... ‘está muy pagador porque también le pagó la mesa a la esposa de un amigo’”, analizó Yanina.

WANDA NARA CONTÓ CÓMO ESTÁ SU RELACIÓN CON L-GANTE TRAS LOS ESCÁNDALOS

En el ida y vuelta con la prensa, a Wanda Nara le consultaron cómo está su relación con L-Gante tras los escándalos con Mauro Icardi y expresó: “Estamos muy bien, gracias”.

Sobre cómo vive lo mediático y los dichos acerca de su vida, comentó: “Es el precio de la fama, lo tengo que pagar, lo estoy pagando y está bien, me alegra que les de rating porque sino no me dedicarían tanto tiempo”.

