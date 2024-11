Roberto García Moritán habló con Socios del Espectáculo este viernes y le respondió a Susana Giménez después de que lo tratara de “estúpido” cuando Pampita fue a su programa y habló de la separación.

“Me invitaron al programa y es difícil decirle que no pero prefiero terminar el año sin hablar. Tenía muy claro que antes de que hable Caro yo no iba a hacerlo y después entendí que la mejor manera de protegerme era no hablando más”, dijo.

“Susana te trató de estúpido...”, le comentó la cronista y él contestó: “Tengo entendido que ella habla así, es una diva, puede decir lo que quiere, creo que Caro estuvo muy bien, defiende a los suyos y demostró la clase de mujer que es”.

Pampita con Susana Giménez.

MORITÁN CONTÓ CÓMO ATRAVIESA LA SEPARACIÓN DE PAMPITA

En diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Roberto García Moritán contó cómo atraviesa la separación de Pampita a dos meses del escándalo.

Roberto García Moritán (Foto: Movilpress).

“Me parece que el tema ya pasó, Caro está en otra, yo estoy focalizado en mi ONG, en mis hijos, en algunas cosas desde lo privado que estoy trabajando, como siempre”, dijo el expolítico a Socios del Espectáculo.

