Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba publicaron un sorprendente mensaje en redes en las últimas horas anunciando el regreso de Erreway en pleno furor retro por las tiras de Cris Morena, y ahora Luisana Lopilato se pronunció al respecto.

El lunes, La Criti contó primero en Radio Splendid y Agustín Rey un día después en Entrometidos que la esposa de Michael Bublé se uniría a la gira del grupo que supo integrar en la tira Rebelde Way, que salió al aire entre 2002 y 2004 en Canal 9 y América TV respectivamente.

Si bien se sabía de antemano que la formación e la banda iba a ser la de la gira de despedida de 2006, en la que Luisana no estuvo presente porque estaba grabando Casados con hijos, la esperanza se encendió en los millones de fans que le dieron a la banda varios discos de oro y plantino.

Erreway (Foto: Cris Morena Group).

QUÉ DIJO LUISANA LOPILATO SOBRE SU REGRESO A ERREWAY EN LA GIRA DEL2025

Tras que surgieran los rumores, Luisana grabó un video en el que reconoció que sus fans “se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway”. “Yo también me puse muy feliz por ellos. Me llenaron de preguntas en las redes sociales y bueno estoy acá para contestarles”, adelantó.

“Desafortunadamente, no voy a poder formar parte esta vez. Quien te dice que, a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito, pero básicamente, por temas de calendario, el 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo. Gracias a Dios voy a estar voy a estar filmando en marzo en Vancouver una película”, contó.

“En mayo tengo Pepita la pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar, así que estoy con mucho trabajo. Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy muy entusiasmada, pero ustedes saben que Erreway fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa”, cerró, deseándole lo mejor a sus ex compañeros.

