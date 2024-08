En el marco del Cris Morena Day, el homenaje al universo creado por Cris Morena que llevó adelante Olga, muchos se preguntan qué es de la vida de Camila Bordonaba, que protagonizó varios de los éxitos de la productora.

A muchos les llamó la atención no que Camila no asistiera al homenaje, ya que hace muchos años se alejó totalmente de los medios, sino que tampoco la mencionaron en ningún momento del show que tuvo lugar en el Teatro Gran Rex. Vale recordar que la actriz formó parte de Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta.

Tanto ella como Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, que conformaban la banda Erre Way, ganaron enorme popularidad gracias a las historias de Cris. Sin embargo, en 2009 se alejó para siempre de los medios.

ASÍ ES LA VIDA BAJO PERFIL DE CAMILA BORDONABA

Ni bien dio un paso al costado del mundo del espectáculo, Camila Bordonaba abrió un centro cultural en San Telmo.

Sin embargo, al poco tiempo, se alejó de la ciudad y se unió al centro cultural rodante El Peladero.

Actualmente, viviría en la comunidad Arcoyrá en Bahía Blanca. Además, se ganaría la vida siendo cocinera, camarera y limpiando el lugar donde habita con los artistas con los que vive.