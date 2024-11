En un ida y vuelta con Yanina Latorre en su programa, Susana Giménez apuntó muy fuerte contra Marina Calabró. Picante, recordó con cariño a su papá, Juan Carlos, y dijo que su hermana, Iliana, “es un amor”. Sin embargo, según la diva, la panelista “habla al pedo”.

En este contexto, Marina charló con LAM sobre los fuertes dichos de Susana en su contra y fue contundente. “Me parece que se quedó con alguna cosa que dije, no sé ni si en Infama, en Intrusos, en Confrontados o en los nueve años de columna con Lanata, no tengo idea puntualmente a qué se refiere, pero qué sé yo, todos hablamos al pedo en algún momento”, afirmó.

Susana apuntó contra Marina y la panelista le respondió.

“¿Sabés lo que creo? Viste que ella dijo que lo quería mucho a mi viejo, que laburó mucho con él. A veces, cuando hay una relación así, que es casi de familiaridad, el famoso espera una incondicionalidad que seguramente no encontró en mí. Por algo está enojada. Es un poco lo que pasó con Mirtha”, reconoció, reflexiva.

MARINA CALABRÓ CELEBRÓ NO HABER VISITADO A SUSANA GIMÉNEZ EN SU LIVING

Marina Calabró celebró haberse negado a visitar a Susana Giménez en su programa junto a su pareja, Rolando Barbano.

“Menos mal, menos mal, porque imagínate, estás ahí y acaba de decir eso, aunque tal vez se hubiera privado o no, no sé. ‘Angelada’, diría Moria, que dije que no”, cerró, irónica.