Este fin de semana, la polémica entre una de las familias más mediáticas de Argentina, los Caniggia, llegó a nuevos niveles.

Mariana Nannis, madre de Alex Caniggia, acusó a su hijo de haber destrozado el departamento que ella utilizaba cada vez que se encontraba en el país.

La mediática permitió que el programa El Run Run del Espectáculo (Crónica HD) difundiera imágenes que muestran el estado actual de la propiedad ubicada en el exclusivo Hotel Faena, en Puerto Madero.

Según el periodista Lio Pecoraro, el departamento estaba a nombre de Mariana, pero el bien era considerado parte de la familia, y ella se lo había cedido a Alex.

Sin embargo, tras su regreso, la propiedad fue devuelta en condiciones que Nannis consideró inaceptables.

CÓMO QUEDÓ EL DEPARTAMENTO QUE OCUPABA ALEX CANIGGIA EN EL HOTEL FAENA

Pecoraro detalló que “el departamento estaba literalmente destrozado” y mostró imágenes del living y la cocina del lugar, donde se observa el daño.

El baño también mostraba signos evidentes de deterioro. El periodista Fernando Piaggio añadió que, al llegar, se notaban las huellas de maltrato, como una puerta rayada desde el primer momento.

En defensa de su clienta, el abogado de Mariana Nannis, Pablo Gómez de Olivera, explicó que Nannis nunca desalojó a su hijo, sino que, ante la necesidad de utilizar el departamento, le solicitó amablemente que lo dejara libre.

Mirá las imágenes del departamento del escándalo entre Mariana Nannis y Alex Caniggia. (Foto: Instagram/mariananannis - alexcaniggia)

A su sorpresa, según el abogado, Alex accedió y hasta dejó un ramo de rosas con un cartel de bienvenida, un gesto que resultó en la disputa que ahora se hace pública.

DESDE HACE CUÁNTO ALEX CANIGGIA Y MARIANA NANNIS ESTÁN ENFRENTADOS POR EL DEPARTAMENTO

Este conflicto no es el primero entre madre e hijo. A mediados del año pasado, tras el nacimiento de Venezia, la hija de Alex y Melody Luz, Nannis y su hijo protagonizaron otro escándalo. Según Alex, su madre lo obligó a desalojar el departamento para poder usarlo mientras resolvía un conflicto judicial relacionado con su divorcio. El mediático expresó su enojo por la situación, afirmando que se vio obligado a mudarse con su mujer embarazada, lo que generó una fuerte discusión entre ambos.

En la actualidad, el departamento en cuestión permanece vacío, y se ha revelado que la familia Caniggia adeuda una suma considerable en expensas, lo que agrava aún más el conflicto.

EL FULMINANTE MENSAJE DE ALEX CANIGGIA EN EL DÍA DE LA MADRE

El pasado Día de la Madre, Alex Caniggia aprovechó la ocasión para exponer la interna familiar.

A través de un video en redes sociales, saludó a su pareja Melody Luz, madre de su hija, pero omitió a Mariana Nannis, con quien mantiene una relación tensa.

En su mensaje, Alex reprochó a su madre el haberlo echado de la casa en un momento tan delicado, cuando su hija recién nacida tenía solo una semana.

“A mi vieja no le puedo mandar un saludo porque ya no tenemos relación. Me echó de mi casa con mi hija que nació a la semana. Agradable, eh. Pero bueno, le mando un saludo a todas las madres”, expresó con su característico tono desafiante.

Este nuevo capítulo en la ya conflictiva relación entre Mariana Nannis y Alex Caniggia continúa generando atención mediática, mientras los detalles de su enfrentamiento se hacen cada vez más públicos.