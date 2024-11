Tras semanas jugando a las escondidas, finalmente, Flor Vigna le gritó al mundo que está de novia (y enamoradísima) de Lauta, un compositor a quien conoció compartiendo su máxima pasión, la música.

Luego de haber hablado de él con inmenso cariño en más de una entrevista, se animó a lanzar “Te quiero”, su primera canción y video con su novio.

A casi una semana del lanzamiento, Flor compartió a través de sus stories un atrevido video en el que se la ve luciendo un conjunto de ropa interior rojo, muy sensual, y recostada en una cama con su Soy Lauta.

Flor y Lauta en una situación íntima.

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN DE FLOR VIGNA Y LAUTA?

Flor Vigna y Lauta lanzaron “Te quiero”, una canción que habla sobre su amor.

“Hasta las manos estoy por quererte, me siento natural, libre y fuerte. Me encantan tus besos, tus chistes y consejos, este amor tan sano que me saca complejos”, dice parte de la letra de la colaboración entre los novios. ¡A full!