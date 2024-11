Tras más de dos décadas de amor y dos hijos en común, Natalia Graciano y Matías Martin, para sorpresa de todos, se separaron tras un fuerte desgaste en su relación. Un año después, por primera vez, Natalia contó cómo atravesó la ruptura del vínculo más importante de su vida.

“Al momento de separarnos viví algo muy revelador, siento que para los dos fue similar. Veníamos de varios años de desgaste y quizás de no mirarnos con el amor que nos merecíamos. Me volví a mirar, me di cuenta de que por muchos años no tuve el foco puesto en mí y hoy volvió mi yo más radiante, me reencontré”, contó en diálogo con ¡Hola! Argentina.

Natalia y Matías, en familia.

Acto seguido, reveló que para sus hijos la separación no fue fácil. Sin embargo, lograron salir adelante como familia. “Los chicos lo tomaron bien. Al principio, la noticia fue un shock, no lo esperaban, pero se adaptaron. Vernos a los dos bien fue la clave para que lo vivieran con normalidad”, sumó, con tranquilidad.

¿NATALIA GRACIANO ESTÁ DE NOVIA?

Con respecto a su estado sentimental actual, Natalia contó que está soltera y que no está en la búsqueda de volver a enamorarse, aunque no le molestaría que sucediera.

“Estoy sola y muy bien. Lo vivo con naturalidad y tranquilidad. No me interesa hacer planes por demás ni llenar espacios. Hago solo lo que me divierte y también la paso muy bien sola. No son todos los momentos lindos y fáciles, también te chocás con lugares incómodos, pero me parece interesante transitarlos...”.

“No estoy en la búsqueda de una pareja, para nada. Mi foco está en mi crecimiento personal, mis hijos y Merci. De todas formas, siento que, si hay alguien destinado para mí, se cruzará en mi camino y lo voy a saber reconocer”, sentenció, segura de sí misma.