Este lunes, Ángel de Brito confirmó los rumores sobre la separación de Matías Martin y Natalia Graciano, que habrían dejado de vivir juntos un mes atrás, y comenzó a viralizarse una significativa publicación que la exmodelo hizo en las últimas horas.

En medio de los rumores que comenzaron a surgir este fin de semana a raíz de una publicación de Pochi de Gossipeame, Natalia optó por guardar silencio al respecto, pero hizo una publicación que, sin proponérselo, terminó confirmando la noticia por parte de su ex.

Matías Martin le dedicó a Natalia Graciano un romántico posteo.

“Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender”, escribió la modelo. “El cambio es muy grande. Es funcional y emocional. Me devolvió la capacidad de ver con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco”, comentó, en referencia a una operación ocular.

EL SIGNIFICATIVO POSTEO DE NATALIA GRACIANO EN MEDIO DE LOS RUMORES DE RUPTURA CON MATÍAS MARTIN

“Cómo ves, cómo te ves, cómo ves lo que te rodea. La vida en HD”, bromeó, sobre la posibilidad de recuperar la visión. “Me sentí acompañada y cuidada en todo momento desde la primera consulta. Un verdadero placer”, agradeció la ex modelo.

El posteo de Natalia Graciano en medio de los rumores de separación (Fot: Instagram @natigraciano)

Pese a los mensajes que comenzó a recibir de inmediato, el “like” de Matías Martin se hizo esperar durante un par de horas, lo que a la larga se tomó por algunos seguidores como una confirmación de la noticia que se terminó viralizando este lunes.

De la misma manera, Natalia no le agradeció ni mencionó al conductor en todo su posteo, que estuvo ilustrado con una foto en primerísimo primer plano de uno de sus ojos.

