En medio de las fuertes versiones que indican que Tini Stossel y Young Miko estarían de novias desde hace mucho tiempo, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que este supuesto romance habría ocasionado una fuerte interna en la familia de la artista.

Según el comunicador, los padres de la cantante, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no verían con buenos ojos esta relación, lo que habría generado una enorme tensión entre los tres.

Los padres de Tini no aprobarían su romance con Young.

“El romance de Tini Stoessel con Young Miko es un hecho y todos esperamos que lo blanqueen porque se las ve felices. Pero si bien entre ellas está todo espectacular, existe una fuerte interna en la familia de la triple T”, adelantó en su programa.

ASÍ HABRÍAN REACCIONADO LOS PADRES DE TINI STOESSEL A SU NOVIAZGO CON YOUNG MIKO

Según Juan Etchegoyen, el noviazgo de Tini Stoessel y Young Miko no habría sido aprobado por sus padres.

“No cayó bien este romance, no cayó bien en los padres de Tini y es solo un 2% lo que voy a contar hoy de lo que sé. Me dicen que la mamá de Tini, Mariana Muzlera, no está de acuerdo con este nuevo amor que vive su hija...”.

“Me lo cuenta una persona que forma parte del círculo íntimo de Tini. El textual fue ‘está todo demasiado tenso en la casa de los Stoessel con este romance’. Imagínate que esta relación va para el año y todavía no se generó un encuentro”, sentenció, preciso.