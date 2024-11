Al día siguiente de que saliera a la luz la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi, a quien acusó de negarse a abandonar la casa que ocupaban cuando estaban en pareja en el Chateau Libertador, L-Gante le dio una nota a Intrusos y se negó a responder una fuerte pregunta de Flor de la Ve.

El cantante de cumbia 420 fue abordado por el notero Pablo Layus, quien le hizo las primeras consultas sobre el escándalo familiar de su novia. Luego Elián Valenzuela fue contactado con el programa de América y habló con De la Ve.

L-GANTE HABLÓ DE WANDA NARA TRAS LA DENUNCIA A MAURO ICARDI

Pablo Layus: -Hablaste con Wanda, ¿sabés cómo está?

L-Gante: -La vi todos estos días. Estuvimos muy juntos todos estos días.

Pablo Layus: -¿Quería saber cómo por el tema que pasó con Mauro?

L-Gante: -Sé que está encargándose. No me meto en esas cosas. Son asuntos personales y familiares.

Pablo Layus: -¿Sabés si hubo violencia?

L-Gante: -No me meto en eso. Habrán tenido su charla, su conversación. No te puedo afirmar nada. Son temas personales.

LA FUERTE PREGUNTA DE FLOR DE LA VE A L-GANTE SOBRE WANDA NARA

Flor de la Ve: -¿Cómo la viste a Wanda? ¿Está preocupada?

L-Gante: -Ella está ocupándose de un tema bastante importante y se tiene que manejar bien porque somos gente grande, gente con hijos y con una gran exposición.

Flor de la Ve: -¿Tiene miedo de perder la tenencia de sus hijas?

L-Gante: -Esa pregunta hacía mí no puede ser. No te la puedo responder. Sería un irrespetuoso.

