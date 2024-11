A poco más de un año del escandaloso enfrentamiento público y privado con Jorge Rial, Morena contó por primera vez la valiosa decisión que tomó su padre, vinculada a su nieto Francesco Ambrosioni, de 5 años.

¿El contexto? More subió un video a Instagram negando con contundencia que su expareja Facundo Ambrosioni tenga la tenencia de su hijo y reveló que quien sostiene económicamente al menor es el conductor de Argenzuela.

“Yo no perdí la tenencia de Francesco. Eso es negativo. Lo que resolvió el juez fue que el nene no se puede ir a vivir a Buenos Aires y que el centro de vida quede en Córdoba, que es donde estamos viviendo”, aclaró la joven, furiosa con su ex.

Y continuó, tajante: “El año pasado, cuando el progenitor se lo quedó a la fuerza, la jueza había puesto la medida de que Fran se vuelva a Buenos Aires conmigo y yo no me volví. Entonces, ahora el centro de vida de Fran quedó dentro de Córdoba”.

“Va al jardín y hace sus actividades dentro de Córdoba. El papá de mi otro hijo (Amadeo, fruto de su relación con Matías Ogas) es de Córdoba, así que es exactamente lo mismo porque estamos viviendo dentro de Córdoba. Así que nadie perdió la tenencia”.

EL VALIOSO GESTO DE JORGE RIAL CON SU NIETO

Morena aprovechó su descargo para echarle en cara a Ambrosioni que no se ocupa de sus obligaciones paternas, afirmando que quien solventa las necesidades de Francesco es Jorge Rial.

“Es fácil mantener a un nene cuando te pasan plata. Acá el que mantiene a Francesco es mi padre. O sea, es mi familia”, expuso Rial.

Antes de cerrar el descargo, la joven acusó a su ex de haber ejercido violencia de género y repitió que quien mantiene a su hijo es Jorge.

“Y que (Facundo) se acuerde que siempre me pegó y que siempre violó todas las medidas. Que se acuerde de todo antes de hacerse el buen padre”.

“Si fueran buenos de corazón y no amenazaran, estaría todo bien porque yo no soy mala mina. Pero me rompe los huevos que se quieran hacer famosos a costilla de mi hijo. O sea, tenés algo importante para hacer en tu vida, agarrá y hacelo, porque mi hijo no va a ser sustento económico de nadie. Es mi hijo y demasiado que te lo mantiene mi papá”, finalizó Morena Rial, con vehemencia en el video que subió a Instagram Stories.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.