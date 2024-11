Con Custo a Rabia fue la última película que hizo MIrtha Legrand, allá por 1965, y a casi 60 años de ese hito la diva de la época dorada del cine argentino reveló por qué nunca volvió a la pantalla grande.

“Yo nunca pensé en hacer una carrera en la televisión, jamás. Pensaba dedicarme al cine, y al teatro también”, comenzó la conductora de La Noche de Mirtha.

Orgullosa, Mirtha recordó que hizo más de 30 films y “siempre como protagonista”, en la época de oro de la industria cinematográfica argentina.

Mirtha Legrand en Con Gusto a Rabia, su última película.

Entonces, Chiquita confesó que extraña el cine, pero aclaró: “Me gustaría ser más joven para filmar”.

“El cine es para gente más joven. Sino, hacés las características que son horribles, como una viejecita. No, ¡andá a la mierda!”, justificó a carcajada limpia.

SU AMBIVALENTE SENTIMIENTO HACIA EL TEATRO

Por otra parte, Mirtha Legrand reconoció sus sentimientos ambivalentes respecto del teatro, a 35 años de su despedida junto a Juan Carlos Calabró al frente de Potiche.

“No me gusta mucho el teatro. Me mucho cansa el escenario”, afirmó.

Mirtha Legrand y Juan Carlos Calabró en Potiche.

Ahí argumentó: “El piso está inclinado y siempre tengo miedo de caerme, o de olvidarme la letra”.

“No soy teatral. Soy espectadora de teatro, me gusta muchísimo. Iría todas las noches de lo mucho que me gusta, pero no me gusta hacerlo”, cerró Mirtha Legrand con honestidad brutal.